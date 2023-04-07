Пентагон начал расследование: в сеть утекли документы США по контрнаступлению ВСУ, — NYT

По словам журналистов, в слитых документах не приводилось конкретных дат или планов по украинскому контрнаступлению. Однако для российского военного командования они могут дать множество подсказок.

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На этой неделе в сети были опубликованы секретные военные документы США, в которых говорилось о планах НАТО и Вашингтона по наращиванию мощи ВСУ перед контрнаступлением. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, Пентагон уже начал расследование по этому поводу. Предполагается, что документы были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. К примеру, были завышены американские оценки потерь Украины и занижены потери среди военнослужащих РФ.

Также издание пишет, что, по мнению военных аналитиков, изменения в документах являются попыткой дезинформации со стороны Москвы. Однако в публикации были и фотографии, графики, ожидаемые поставки оружие, численность войск и прочее.

"Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос", — сказала Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

В материале говорится, что в слитых документах не приводилось конкретных дат или планов по украинскому контрнаступлению. Однако для российского военного командования они могут дать множество подсказок.

По словам аналитиков, будет довольно сложно оценить влияние документов на боевые действия. Особенно в ближайшее время.

"Независимо от того, являются ли эти документы подлинными или нет, люди должны быть осторожны со всем, что публикуется из российских источников", — сказал Майкл Кофман, директор по российским исследованиям института CNA в Арлингтоне, штат Вирджиния.

По словам журналистов, утечка документов — первый прорыв российской разведки с начала полномасштабной войны. Так, она может нанести ущерб обмену разведданными между Штатами и Украиной.

Генерал США Бен Ходжес заявил, что целью контрнаступления ВСУ будет деоккупация Крыма. По его словам, успехи ВСУ на оккупированных территориях могут оказать на россиян "разрушительный эффект".

Кроме того, украинские разведчики анонсировали новые операции по уничтожению ВС РФ. В ГУР МО признались, что за год войны "полюбили" ликвидировать оккупантов с помощью летательных аппаратов. Разведчики обратились к врагу с призывом приготовиться к атакам "днем и ночью".