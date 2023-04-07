"Это изменит все": целью контрнаступления ВСУ будет деоккупация Крыма, – генерал США

По словам американского генерала Бена Ходжеса, успехи ВСУ на оккупированных территориях могут оказать на россиян "разрушительный эффект".

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Предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет направлено на освобождение Крымского полуострова. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Deutsche Welle.

По мнению американского генерала, деоккупация Крыма является приоритетной задачей для ВСУ, так как полуостров является "решающей территорией". Он предположил, что украинцы сначала сосредоточатся на полуострове, и только потом пойдут на Донбасс.

"Если освободить Крым — это изменит все", — утверждает Бен Ходжес.

Генерал считает, что сражения на востоке Украины не повлияют на стратегическую картину, даже если "в радиусе 200 километров от Бахмута убьют каждого российского солдата". При этом он отметил, что бои за Бахмут существенно ослабили ВС РФ.

Ходжес также не исключает, что наступательные действия украинской армии на оккупированных территориях могут оказать на россиян "разрушительный эффект". По его словам, успехи ВСУ будут воздействовать на психологическое состояние российских солдат и властей.

Напомним, что 6 апреля спикер командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила об успехах украинских военных в Николаевской области. По ее словам, врага удалось существенно отодвинуть на Кинбурнской косе.

По данным аналитика Американского института предпринимательства Брэди Африка от 6 апреля, ВС РФ вывезли военную технику с мест хранения на севере Крыма. Судя по спутниковым снимкам, речь идет о танках, бронетехнике и артиллерии.

Еще мы писали о том, что согласно заявлению представителя проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко от 6 апреля, российские оккупанты начали чаще сдаваться в плен украинцам. Матвиенко констатировал, что многие россияне пребывают в плохом психическом состоянии.