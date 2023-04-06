Боятся контрнаступления ВСУ: оккупанты массово сдаются в плен с военной техникой

По словам представителя проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко, только за март было получено 3000 обращений от военнослужащих ВС РФ.

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Российские военные стали значительно чаще обращаться в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен. Это происходит на фоне больших потерь ВС РФ и контрнаступления ВСУ. Об этом заявил представитель проекта Виталий Матвиенко в эфире телемарафона.

По его словам, у российских военных очень плохое морально-психическое состояние. Поэтому они интересуются проектом "Хочу жить".

Матвиенко также сказал, что массовые сдачи в плен наблюдаются практически по всей линии фронта. Российские солдаты сдаются целыми группами. Такие операции проходят каждые два дня.

"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по сути рекорд – более 3000 обращений... В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500", – отметил Матвиенко.

Кроме того, он заявил, что россияне сдаются в плен вместе с техникой. ВСУ уже смогли заполучить некоторые "интересные" образцы, которые сейчас работают против ВС РФ.

Что такое проект "Хочу жить"

Государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который был создан при поддержке ГУР и Министерства обороны. Создан для помощи российским военным сдаваться в плен.

Также сообщалось, что военный аналитик заявил, что Россия вывезла из мест хранения в Крыму свою военную технику. Как подметил аналитик Брэди Африк, спутниковые снимки за последний месяц демонстрируют, что с этого направления пропали танки, артиллерия, а также другая бронетехника.

Кроме того, напомним, что разведчики анонсировали новые операции по уничтожению ВС РФ. В ГУР МО признались, что за год войны "полюбили" ликвидировать оккупантов с помощью летательных аппаратов. Разведчики обратились к врагу с призывом приготовиться к атакам "днем и ночью".