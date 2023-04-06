Бояться контрнаступу ЗСУ: окупанти масово здаються в полон із військовою технікою

За словами представника проєкту "Хочу жити" Віталія Матвієнка, лише за березень було отримано 3000 звернень від військовослужбовців ЗС РФ.

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Російські військові стали значно частіше звертатися до проєкту "Хочу жити", щоб здатися в полон. Це відбувається на тлі великих втрат ЗС РФ та контрнаступу ЗСУ. Про це заявив представник проєкту Віталій Матвієнко в ефірі телемарафону.

За його словами, російські військові мають дуже поганий морально-психічний стан. Тому вони цікавляться проєктом "Хочу жити".

Матвієнко також сказав, що масові здачі у полон спостерігаються практично по всій лінії фронту. Російські солдати здаються цілими групами. Такі операції відбуваються кожні два дні.

"Щодо кількості звернень, то в березні ми зафіксували по суті рекорд — понад 3000 звернень... У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень щомісяця. У січні-березні кількість зросла до 2500", — зазначив Матвієнко. .

Крім того, він заявив, що росіяни здаються в полон разом із технікою. ЗСУ вже змогли отримати деякі "цікаві" зразки, які зараз працюють проти ЗС РФ.

Що таке проєкт "Хочу жити"

Державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який був створений за підтримки ГУР та Міністерства оборони. Створено для допомоги російським військовим здаватися в полон.

Також повідомлялося, що військовий аналітик заявив, що Росія вивезла з місць зберігання у Криму свою військову техніку. Як зауважив аналітик Бреді Африк, супутникові знімки за останній місяць демонструють, що з цього напряму зникли танки, артилерія та інша бронетехніка.

Крім того, нагадаємо, що розвідники анонсували нові операції зі знищення ЗС РФ. У ГУР МО зізналися, що за рік війни "полюбили" ліквідувати окупантів за допомогою літальних апаратів. Розвідники звернулися до ворога із закликом приготуватися до атак "вдень і вночі".