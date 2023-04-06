Росія вивезла з місць зберігання у Криму свою воєнну техніку, — аналітик (відео)

Як зауважив аналітик Бреді Африк, супутникові знімки за останній місяць демонструють, що з цього напряму зникли танки, артилерія та інша бронетехніка.

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Російські окупанти почали вивозити свою воєнну техніку із місць зберігання на півночі Кримського півострова. Про це повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк у соціальній мережі Twitter 6 квітня.

За його словами, в районі селища Медведівка Джанкойського району Кримського півострова за останній місяць значно зменшилася кількість російської техніки.

Бреді Африк переглянув супутникові знімки Maxar за період з 11 лютого по 16 березня, після чого дійшов висновку, що ЗС РФ негайно виводять із цього напряму танки, бронетехніку, а також артилерійські системи.

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з воєнної бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", — йдеться у повідомленні аналітика у соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, 3 квітня у коментарі Фокусу керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу Павло Лакійчук розповів, у чому цінність Джанкоя у Криму для російських окупантів. За його словами, це важливий логістичний центр і там знаходиться стратегічний залізничний вузол, за допомогою якого ЗС РФ переміщують свою техніку.

21 березня в українському Генштабі вже зазначали, що вибухи у Джанкої порушують логістику РФ на півдні України. За наявною інформацією, місто є одним із вузлів на гілці логістичного шляху, який, зокрема, йде у Запорізьку та Херсонську області.

Вночі 20 березня у місті пролунали сильні вибухи. За інформацією ГУР МО, українським воєнним вдалося знищити крилаті ракети "Калібр", якими регулярно ЗС РФ обстрілює Україну.