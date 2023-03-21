Вибухи в Джанкої порушують логістику РФ на півдні України, — Генштаб (відео)

За словами полковника Сергія Баранова, Джанкой є одним із вузлів на гілці логістичного шляху, який, зокрема, йде у Запорізьку та Херсонську області.

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Вибухи в Джанкої окупованого Криму серйозно порушують логістику ворога на півдні України, оскільки це один із найважливіших залізничних вузлів для постачання армії РФ. Про це сьогодні, 21 березня, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

Джанкою є одним із вузлів на гілці логістичного шляху, який, зокрема, йде у тимчасово окуповану частину Херсонської та Запорізької областей.

Вибухи в Джанкої порушують логістику РФ на півдні України

"Тому "бавовна" сприяє зупиненню або перешкоджанню логістичного забезпечення тих угруповань противника, які розташовані на тимчасово окупованій росіянами українській території", — зазначив військовий.

21 березня в ОК "Південь" заявили, що знищення російських ракет на території тимчасово окупованого півострова Крим може стати ще одним сигналом для окупантів, що настав час виводити свої війська.

Вибухи в Джанкої 20 березня

Ближче до вечора понеділка біля півострова Крим почали лунати гучні вибухи. Зокрема, йдеться про місто Джанкой.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пізніше зазначили, що це спричинило знищення російських крилатих ракет "Калібр", які транспортували для підготовки наступного масованого ракетного удару.

Вибухи у Джанкої 20 березня

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею", — йдеться у повідомленні.

У ГУР МО також натякнули, що це один із процесів демілітаризації РФ у межах підготовки півострова до деокупації.

Нагадаємо, 20 березня ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму невідомі підірвали газопровід. За попередніми даними, невідомі проникли за паркан та заклали вибухівку на об'єкті у Сімферополі. Судячи з ушкоджень, потужність була до 200 грамів у тротиловому еквіваленті.