"Вже необхідно виїжджати": у ЗСУ прокоментували нічні вибухи у Криму (відео)

Те, що відбулося вночі в Джанкої, як вважає спікер Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, має стати чітким сигналом для росіян, що ЗСУ готуються до звільнення півострова і час звідти тікати.

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Знищення російських ракет на території тимчасово окупованого півострова Крим може стати ще одним сигналом для окупантів, що настав час виводити свої війська. Таку думку в ефірі телемарафону висловила речниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк у вівторок, 21 березня.

Це був абсолютно чіткий для росіян про те, що їх час перебування на території півострова добігає кінця, і що Збройні сили України налаштовані рішуче щодо контрнаступу найближчим часом, вважає Наталія Гуменюк.

"Джанкой – це вузлова станція. І ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити у Криму. Поки курс вказано чітко, що їм залізницею вже дуже необхідно виїжджати", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Криму 20 березня: що відомо

Ближче до вечора понеділка біля півострова Крим почали лунати гучні вибухи. Зокрема йдеться про місто Джанкой.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пізніше зазначили, що це зазнало знищення російських крилатих ракет "Калібр", які транспортували для підготовки наступного масованого ракетного удару.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею", — йдеться у повідомленні.

У ГУР МО також натякнули, що це один із процесів демілітаризації РФ у межах підготовки півострова до деокупації.

Нагадаємо, 20 березня ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму невідомі підірвали газопровід. За попередніми даними, невідомі проникли за паркан та заклали вибухівку на об'єкті у Сімферополі. Судячи з ушкоджень, потужність була до 200 грамів у тротиловому еквіваленті.