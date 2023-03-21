"Уже необходимо выезжать": в ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Крыму (видео)

Произошедшее ночью в Джанкое, как считает спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, должно стать четким сигналом для россиян, что ВСУ готовятся к освобождению полуострова и им пора оттуда бежать.

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Уничтожение российских ракет на территории временно оккупированного полуострова Крым может стать еще одним сигналом для оккупантов, что пора выводить свои войска. Такое мнение в эфире телемарафона выразила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк во вторник, 21 марта.

Это был абсолютно четкий для россиян о том, что их время пребывания на территории полуострова подходит к концу, и что Вооруженные силы Украины настроены решительно касаемо контрнаступления в ближайшее время, считает Наталья Гуменюк.

"Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Пока курс указано четко, что им железной дорогой уже очень необходимо выезжать", – говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму 20 марта: что известно

Ближе к вечеру понедельника на территории полуострова Крым начали звучать громкие взрывы. В частности, речь идет о городе Джанкой.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины позже отметили, что это понесло за собой уничтожение российских крылатых ракет "Калибр", которые транспортировали для подготовки следующего массированного ракетного удара.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", — говорится в сообщении.

В ГУР МО также намекнули, что это один из процессов демилитаризации РФ в рамках подготовки полуострова к деоккупации.

Напомним, 20 марта СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму неизвестные подорвали газопровод. По предварительным данным, неизвестные проникли за забор и заложили взрывчатку на объекте в Симферополе. Судя по повреждениям, мощность была до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.