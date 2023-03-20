В оккупированном Крыму неизвестные подорвали газопровод, — СМИ (фото)

По предварительным данным, неизвестные проникли за забор и заложили взрывчатку на объекте в Симферополе. Судя по повреждениям, мощность была до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

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В оккупированном Симферополе неизвестные заложили взрывное устройство и подорвали газопровод в центральной части города. Об этом пишет Telegram-канал SHOT 20 марта.

По данным сообщества, подрыв произошел 19 марта на газовом узле. Предварительно, неизвестные проникли за забор и заложили взрывчатку. Судя по повреждениям, мощность была до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В то же время такой мощности не хватило, чтобы нарушить газоснабжение в Симферополе и вызвать большой пожар. В результате взрыва никто не пострадал. Однако образовалась воронка диаметром 70 см, а одна из труб погнулась, крановый узел остался цел, сквозных повреждений нет.

Напомним, 18 марта в Москве горел трехсотлетний православный храм апостолов Петра и Павла. Здание находится на реконструкции. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

16 марта в Ростове-на-Дону начался сильный пожар в здании погранслужбы ФСБ РФ. Причиной возгорания стал взрыв на складе, в результате чего сооружение рухнуло, погибли четверо людей.

8 марта в оккупированном Мелитополе Запорожской области вспыхнул сильный пожар. По данным очевидцев, он начался из-за обстрелов зажигательными боеприпасами по набережной. Возгорание началось вдоль ЛЭП, которая питает город и насосную станцию.