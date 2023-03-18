Пожар в центре Москвы: загорелся трехсотлетний православный храм (фото, видео)

По данным МЧС России, возгорание произошло внутри храма апостолов Петра и Павла, который сейчас находится на реконструкции. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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В столице Российской Федерации произошел пожар в православном храме апостолов Петра и Павла, который расположен в Басманном районе. Об этом сообщил российский портал "РЕН ТВ" со ссылкой на данные Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

"Пожар произошел в Петропавловском храме на Новой Басманной улице в Москве. Возгорание тушат пожарные", — говорится в источнике.

По данным журналистов, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. О причинах пожара не сообщается, однако известно, что горел строительный лес, размещенный внутри здания храма.

В Telegram-канале издания также появилось видео, на котором видно дым в одной из частей здания. О жертвах происшествия не сообщается.

Пожар в московском храме

СМИ также уточнили, что здание храма сейчас находится на реставрации.

Отметим, что православный храм апостолов Петра и Павла, расположенный на Новой Басманной улице, принадлежит Богоявленскому благочинию Московской городской епархии Русской Православной Церкви.

Храм является примером петровского барокко, вдохновленным архитектурными формами Западной Европы. Его строительство пришлось на 1705—1728 годы. В 1992 году здание вернулось в собственность РПЦ, а в 1994 году состоялось его малое освящение.

Храм апостолов Петра и Павла в Басманной слободе

Напомним, что 16 марта в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в здании Пограничной службы ФСБ. По данным журналистов, причиной возгорания стал взрыв на складе погранслужбы.

Ранее, 7 марта, стало известно о пожаре на третьем этаже главного здания Министерства внутренних дел Российской Федерации. СМИ выяснили, что пожар начался во время ремонтных работ.

Еще мы писали о том, что 5 марта в городе Видное Московской области на коксогазовом заводе "Москокс" прогремел взрыв, в результате которого начался масштабный пожар. По словам очевидцев, в момент взрыва в небо поднялся огненный факел высотой в 20 метров.