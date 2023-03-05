Пожар разгорелся на площади в 200 квадратных метров. В огне оказалась разделительно-насосная станция с бензолом, сообщают в экстренных службах российского региона.

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В подмосковном городе Видное в РФ на Московском коксогазовом заводе ("Москокс") в воскресенье, 5 марта, произошел взрыв, там начался крупный пожар. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, взрыв прозвучал в одном из цехов промышленного предприятия на Белокаменном шоссе, дом 13. После этого в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров.

Источник также рассказал, что огнем охвачена разделительно-насосная станция с бензолом.

[ + – ] В Москве горит завод "Москокс"

По данным агентства РИА Новости, пожар разгорелся на площади в 200 квадратных метров.

Информации о пострадавших на объекте пока нет.

На видео, которые распространяют в интернете, на заводе видно разгоревшееся пламя и столб черного дыма.

Пожарные уже выехали на место происшествия и приступили к тушению масштабного пожара.

О причинах взрыва на заводе пока не сообщается.

Позже стало известно, что спасателям удалось локализовать пожар. По предварительным данным, угрозы для окружающей среды нет.

"Москокс" производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. С октября 2006 года входит в компанию "Мечел".

Напомним, 3 марта в городе Краснодар в РФ прозвучали два взрыва, а возле местного авиационного училища начался пожар.

27 февраля станцию "Спортивная" на Сокольнической ветке Московского метрополитена закрыли из-за возгорания. Причиной происшествия стали сложности, возникшие из-за электродвигателя поезда.