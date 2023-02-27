В метрополитене Москвы пожар: станцию "Спортивная" закрыли для пассажиров (видео)

По информации чиновников, причиной возгорания стали сложности, возникшие из-за электродвигателя поезда. На место вызвали спасателей.

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Станцию "Спортивная" на Сокольнической ветке московского метрополитена закрыли из-за возгорания. Об этом сообщили в местном Департаменте транспорта.

Поезда, следующие из центра, проезжают станцию без остановки. В сообщении ведомства отмечается, что возгорание связано со сложностями, возникшими из-за электродвигателей. Никто из пассажиров не пострадал, но на место вызвали спасателей.

[ + – ] Пожар в московском метрополитене

По данным московского управления МЧС, произошло задымление. Дым шел из-под вагона, находившегося на станции. Другой состав — без пассажиров — стоял в тоннеле.

В последующих комментариях представители ведомства сообщили, что произошло возгорание одного из вагонов незначительной площадью, но в скором времени пожар успели потушить.

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