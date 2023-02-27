У метрополітені Москви пожежа: станцію "Спортивна" закрили для пасажирів (відео)
За інформацією чиновників, причиною загоряння стали складнощі, які виникли через електродвигун поїзда. На місце викликали рятувальників.
Станцію "Спортивна" на Сокольницькій гілці московського метрополітену закрили через загоряння. Про це повідомили у місцевому Департаменті транспорту.
Потяги, що прямують з центру, проїжджають станцію без зупинки. У повідомленні відомства зазначається, що спалах пов'язаний зі складнощами, які виникли через електродвигуни. Ніхто із пасажирів не постраждав, але на місце викликали рятувальників.
За даними московського управління МНС, сталося задимлення. Дим йшов з-під вагона на станції. Інший потяг — без пасажирів — стояв у тунелі.
У наступних коментарях представники відомства повідомили, що стався спалах одного з вагонів незначною площею, але незабаром пожежу встигли загасити.
Жителям російської столиці рекомендували скористатися станцією МЦК "Лужники" або пересісти на наземний транспорт.
Нагадаємо, що в Москві під час акції на згадку про політику Бориса Нємцова було затримано одну з учасниць. Подібні мітинги на згадку про опозиціонера влаштовуються і в інших містах РФ. Жителі Москви поклали квіти до меморіалу на місці, де Нємцов був убитий. Там же місцева поліція почала затримувати громадян.
Раніше Фокус повідомляв, що в Москві затримали десятки підлітків із "ПВК Редан", які влаштовували масові бійки. За словами молодих людей, вони пов'язані з військовою компанією, а стиль одягу запозичили із популярного аніме. Адептів молодіжної субкультури, яка отримала назву "ПВК Редан", затримують у торгових центрах. Як атрибутику учасники руху використовують павука із цифрою "4" та носять довге волосся.