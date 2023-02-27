У метрополітені Москви пожежа: станцію "Спортивна" закрили для пасажирів (відео)

За інформацією чиновників, причиною загоряння стали складнощі, які виникли через електродвигун поїзда. На місце викликали рятувальників.

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Станцію "Спортивна" на Сокольницькій гілці московського метрополітену закрили через загоряння. Про це повідомили у місцевому Департаменті транспорту.

Потяги, що прямують з центру, проїжджають станцію без зупинки. У повідомленні відомства зазначається, що спалах пов'язаний зі складнощами, які виникли через електродвигуни. Ніхто із пасажирів не постраждав, але на місце викликали рятувальників.

[ + – ] Пожежа у московському метрополітені

За даними московського управління МНС, сталося задимлення. Дим йшов з-під вагона на станції. Інший потяг — без пасажирів — стояв у тунелі.

У наступних коментарях представники відомства повідомили, що стався спалах одного з вагонів незначною площею, але незабаром пожежу встигли загасити.

Жителям російської столиці рекомендували скористатися станцією МЦК "Лужники" або пересісти на наземний транспорт.

Нагадаємо, що в Москві під час акції на згадку про політику Бориса Нємцова було затримано одну з учасниць. Подібні мітинги на згадку про опозиціонера влаштовуються і в інших містах РФ. Жителі Москви поклали квіти до меморіалу на місці, де Нємцов був убитий. Там же місцева поліція почала затримувати громадян.

Раніше Фокус повідомляв, що в Москві затримали десятки підлітків із "ПВК Редан", які влаштовували масові бійки. За словами молодих людей, вони пов'язані з військовою компанією, а стиль одягу запозичили із популярного аніме. Адептів молодіжної субкультури, яка отримала назву "ПВК Редан", затримують у торгових центрах. Як атрибутику учасники руху використовують павука із цифрою "4" та носять довге волосся.