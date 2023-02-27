"Борись": у Москві затримали учасницю акції на згадку про Бориса Нємцова (відео)

У російських містах проводяться акції пам'яті, присвячені восьмій річниці смерті опозиціонера Бориса Нємцова. Москвичі несуть квіти до меморіалу на місці вбивства політика, там сталося перше затримання.

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У понеділок, 27 лютого, у містах Російської Федерації проводяться акції пам'яті, присвячені восьмій річниці від дня смерті опозиційного політика Бориса Нємцова. У Москві містян несуть квіти до меморіалу на місці його вбивства на Великому Москворіцькому мості. Трансляцію вів проект RusNews.

Наразі повідомляється про одну затриману дівчину — учасницю акції пам'яті. З собою вона принесла плакат із надписом "Борись". Дівчина поклала листок до покладених біля меморіалу квітів. Після затримання, як бачимо на відео, вона забрала плакат із собою.

Про інших затриманих поки що інформації не було.

[ + – ] Дівчину затримали біля меморіалу Нємцова на мосту

Інтернет-видання Sota повідомляє, що правоохоронці також вибірково зупиняють перехожих, проте не затримують.

Соратники Нємцова зібралися на Троєкурівському цвинтарі.

"За кілька днів до вбивства на одній із пресконференцій він передбачав, що Путін нападе на всю Україну. Виходить, що його передбачення збулося", — сказала журналістам Катерина, волонтер меморіалу на Великому Москворіцькому мості та член руху "Солідарність".

Вбивство Бориса Нємцова

Бориса Нємцова застрелили шістьма пострілами у спину та голову ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мості, неподалік Кремля. У вбивстві політика визнали винними п'ятьох уродженців Чечні, а саме Заура Дадаєва, який був виконавцем убивства, братів Анзора та Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова та Хамзата Бахаєва. Усіх засудили до ув'язнення терміном від 11 до 20 років.

На місці вбивства з'явився народний меморіал, який активісти та журналісти називають "Німців міст".

Нагадаємо, у березні 2022 року вийшло розслідування. The Insider, Bellingcat і BBC, в якому повідомлялося, що група кілерів із ФСБ, причетна до отруєння опозиціонерів Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи, постійно стежила за Борисом Нємцовим протягом останніх місяців його життя.