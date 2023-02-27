"Борись": в Москве задержали участницу акции в память о Борисе Немцове (видео)

В российских городах проводятся акции памяти, посвященные восьмой годовщине смерти оппозиционера Бориса Немцова. Москвичи несут цветы к мемориалу на месте убийства политика, там же произошло первое задержание.

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В понедельник, 27 февраля, в городах Российской Федерации проводятся акции памяти, посвященные восьмой годовщине со дня смерти оппозиционного политика Бориса Немцова. В Москве горожане несут цветы к мемориалу на месте его убийства на Большом Москворецком мосту. Трансляцию вел проект RusNews.

В настоящее время сообщается об одной задержанной девушке — участнице акции памяти. С собой она принесла плакат с надписью "Борись". Девушка положила листок к возложенным у мемориала цветам. После задержания, как видно на видео, она забрала плакат с собой.

О других задержанных пока информации не было.

[ + – ] Девушку задержали у мемориала Немцова на мосту

Интернет-издание Sota сообщает, что сотрудники правоохранительных органов также выборочно останавливает прохожих, однако не задерживают.

Соратники Немцова собрались на Троекуровском кладбище.

"За несколько дней до убийства на одной из пресс-конференций он предсказывал, что Путин нападет на всю Украину. Получается, что его предсказание сбылось", — сказала журналистам Екатерина, волонтер мемориала на Большом Москворецком мосту и член движения "Солидарность".

Убийство Бориса Немцова

Бориса Немцова застрелили шестью выстрелами в спину и голову вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля. В убийстве политика признали виновными пятерых уроженцев Чечни, а именно Заура Дадаева, который являлся исполнителем убийства, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Всех приговорили к тюремному заключению сроком от 11 до 20 лет.

На месте убийства появился народный мемориал, который активисты и журналисты называют "Немцов мост".

Напомним, в марте 2022 году вышло расследование The Insider, Bellingcat и BBC, в котором сообщалось, что группа киллеров из ФСБ, причастная к отравлению оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы, постоянно следила за Борисом Немцовым в течение последних месяцев его жизни.