Убийство Немцова: за политиком следили киллеры ФСБ, отравившие Навального, – расследование

За оппозиционером наблюдали как минимум три ФСБшника. Журналисты утверждают, что за ним ездили в Ярославль, Нижний Новгород и Новосибирск.

Группа киллеров из российского ФСБ, причастная к отравлению оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы, постоянно следила за Борисом Немцовым в течение последних месяцев его жизни. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и BBC.

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Политика начали преследовать после его поддержки ввода санкций против друзей президента России Владимира Путина. Закончилась слежка 21 февраля, а через 6 дней его расстреляли возле здания Кремля.

Согласно данным из базы бронирования билетов, три ФСБшника — Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков следили за Немцовым. Авторы материала утверждают, что Сухарев причастен к отравлению Кара-Мурзы, Быкова и Навального, а Кривощеков – как минимум к отравлению Навального.

[ + – ] Киллеры прибывали за несколько часов или за день до Немцова

Убийство Немцова – как передвигались киллеры

Группа киллеров прибывала на место за несколько часов или за день до визита Немцова и уезжала позже и сразу после него, чтобы не пересекаться с ним в дороге. Расследователи насчитали 13 совпадающих поездок ФСБшников. Они ездили в Ярославль, Нижний Новгород и Новосибирск.

Связь оперативников ФСБ с чеченскими киллерами установить сложно, говорят журналисты

"В глаза бросаются некоторые детали — последняя совместная поездка киллеров состоялась 16–17 февраля 2015 года, а 21 февраля киллеры из ФСБ не поехали за Немцовым в Ярославль, это была его последняя поездка в другой город", – говорится в материале.

[ + – ] Немцова убили 27 февраля 2015 года

За два дня до убийства 25 февраля 2015 года группа киллеров переключилась на вторую жертву — журналистом Владимиром Кара-Мурзой младшим.

Досье ФСБшников

Сотрудник управления по защите конституционного строя ФСБ Валерий Сухарев (позывной — Николай Горохов) участвовал во всех поездках за Немцовым.

За две недели до последнего отравления Навального в августе 2020 года Сухарев несколько десятков раз звонил высокопоставленным сотрудникам ФСБ, которые были связаны с операцией, в том числе начальнику научно-технической службы Владимиру Богданову и замначальника института криминалистики Станиславу Макшакову.

"В цепочке подчинения Сухарев был следующим звеном после полковника Макшакова, как исполнитель он играл главную организационную роль в этих и других покушениях", – заявили расследователи.

Кривощекова авторы материала отнесли к второй службе ФСБ после множества совместных поездок с известными сотрудниками отдела. Он руководил оперативниками института криминалистики в операции по отравлению Навального.

"В ночь с 19 на 20 августа 2020 года он звонил Макшакову 6 раз — именно в это время ночью яд был нанесен на одежду Навального", – добавили источники.

Сухинин закончил среднюю школу с химическим уклоном и учился в Московском суворовском военном училище. После этого закончил институт криптографии Академии ФСБ.

[ + – ] Досбе киллеров Немцова

Специалисты полагают, что его могли привлечь для получения доступа к устройствам Немцова и прослушки его переговоров.

Эксперты института криминалистики ФСБ составили заключение судебно-медицинской экспертизы, которое доказывает совпадение осужденного за убийство Немцова чеченца Заура Дадаева со следами ДНК, обнаруженными на месте преступления.

[ + – ] Заключение института криминалистики ФСБ

Справку подписал Богданов, в отчете говорилось, что все образцы "израсходовали в процессе".

В ноябре 2020 года любовница Немцова Анна Дурицкая, свидетельница его убийства, предположила, что политика убили политические оппоненты. После его смерти Дурицкая получила четыре элитных квартиры в Киеве.

Парламентская ассамблея Совета Европы в мае 2019 года призывала власти РФ возобновить расследование Немцова. Записи с камер видеонаблюдения до сих пор не найдены, а некоторых очевидцев убийства не допросили.