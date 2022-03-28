Убивство Нємцова: за політиком стежили кілери ФСБ, які отруїли Навального, – розслідування
За опозиціонером спостерігали як мінімум три ФСБшники. Журналісти стверджують, що за ним їздили в Ярославль, Нижній Новгород і Новосибірськ.
Група кілерів із російського ФСБ, причетна до отруєння опозиціонерів Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи, постійно стежила за Борисом Нємцовим протягом останніх місяців його життя. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і BBC.
Політика почали переслідувати після його підтримки запровадження санкцій проти друзів президента Росії Володимира Путіна. Закінчилося стеження 21 лютого, а за 6 днів його розстріляли біля будівлі Кремля.
За даними з бази бронювання квитків, три ФСБшники — Валерій Сухарєв, Дмитро Сухінін та Олексій Кривощоков стежили за Нємцовим. Автори матеріалу стверджують, що Сухарєв причетний до отруєння Кара-Мурзи, Бикова та Навального, а Кривощоков – як мінімум до отруєння Навального.
Убивство Нємцова – як пересувалися кілери
Група кілерів прибувала на місце за кілька годин або за день до візиту Нємцова і виїжджала згодом та одразу після нього, щоб не перетинатися з ним у дорозі. Розслідувачі нарахували 13 поїздок ФСБшників, що збігаються. Вони їздили в Ярославль, Нижній Новгород і Новосибірськ.
Зв'язок оперативників ФСБ із чеченськими кілерами встановити складно, кажуть журналісти
"В очі впадають деякі деталі — остання спільна поїздка кілерів відбулася 16-17 лютого 2015 року, а 21 лютого кілери з ФСБ не поїхали за Нємцовим у Ярославль, це була його остання поїздка в інше місто", — йдеться у матеріалі.
За два дні до вбивства 25 лютого 2015 року група кілерів переключилася на другу жертву – журналіста Володимира Кара-Мурзу молодшого.
Досьє ФСБшників
Співробітник управління захисту конституційного ладу ФСБ Валерій Сухарєв (позивний — Микола Горохов) брав участь у всіх поїздках за Нємцовим.
За два тижні до останнього отруєння Навального в серпні 2020 року Сухарєв кілька десятків разів дзвонив високопоставленим співробітникам ФСБ, які були пов'язані з операцією, зокрема начальнику науково-технічної служби Володимиру Богданову та заступнику начальника інституту криміналістики Станіславу Макшакову.
"У ланцюжку підпорядкування Сухарєв був наступною ланкою після полковника Макшакова, як виконавець він відіграв головну організаційну роль у цих та інших замахах", — заявили розслідувачі.
Кривощокова автори матеріалу віднесли до другої служби ФСБ після багатьох спільних поїздок із відомими співробітниками відділу. Він керував оперативниками інституту криміналістики в операції з отруєння Навального.
"У ніч із 19 на 20 серпня 2020 року він дзвонив Макшакову 6 разів — саме в цей час уночі отрута була нанесена на одяг Навального", — додали джерела.
Сухінін закінчив середню школу з хімічним нахилом і навчався у Московському суворовському військовому училищі. Після цього закінчив інститут криптографії Академії ФСБ.
Фахівці вважають, що його могли залучити для отримання доступу до пристроїв Нємцова та прослуховування його переговорів.
Експерти інституту криміналістики ФСБ склали висновок судово-медичної експертизи, який доводить збіг засудженого за вбивство Нємцова чеченця Заура Дадаєва зі слідами ДНК, виявленими на місці злочину.
Довідку підписав Богданов, у звіті йшлося, що всі зразки "витратили у процесі".
У листопаді 2020 року коханка Нємцова Анна Дурицька, свідок його вбивства, припустила, що політика вбили політичні опоненти. Після його смерті Дурицька отримала чотири елітні квартири в Києві.
Парламентська асамблея Ради Європи у травні 2019 року закликала владу РФ відновити розслідування Нємцова. Записів із камер відеоспостереження досі не знайдено, а деяких очевидців убивства не допитали.