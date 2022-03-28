Убивство Нємцова: за політиком стежили кілери ФСБ, які отруїли Навального, – розслідування

За опозиціонером спостерігали як мінімум три ФСБшники. Журналісти стверджують, що за ним їздили в Ярославль, Нижній Новгород і Новосибірськ.

Група кілерів із російського ФСБ, причетна до отруєння опозиціонерів Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи, постійно стежила за Борисом Нємцовим протягом останніх місяців його життя. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і BBC.

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Політика почали переслідувати після його підтримки запровадження санкцій проти друзів президента Росії Володимира Путіна. Закінчилося стеження 21 лютого, а за 6 днів його розстріляли біля будівлі Кремля.

За даними з бази бронювання квитків, три ФСБшники — Валерій Сухарєв, Дмитро Сухінін та Олексій Кривощоков стежили за Нємцовим. Автори матеріалу стверджують, що Сухарєв причетний до отруєння Кара-Мурзи, Бикова та Навального, а Кривощоков – як мінімум до отруєння Навального.

[ + – ] Кілери прибували за кілька годин або за день до Нємцова

Убивство Нємцова – як пересувалися кілери

Група кілерів прибувала на місце за кілька годин або за день до візиту Нємцова і виїжджала згодом та одразу після нього, щоб не перетинатися з ним у дорозі. Розслідувачі нарахували 13 поїздок ФСБшників, що збігаються. Вони їздили в Ярославль, Нижній Новгород і Новосибірськ.

Зв'язок оперативників ФСБ із чеченськими кілерами встановити складно, кажуть журналісти

"В очі впадають деякі деталі — остання спільна поїздка кілерів відбулася 16-17 лютого 2015 року, а 21 лютого кілери з ФСБ не поїхали за Нємцовим у Ярославль, це була його остання поїздка в інше місто", — йдеться у матеріалі.

[ + – ] Нємцова вбили 27 лютого 2015 року

За два дні до вбивства 25 лютого 2015 року група кілерів переключилася на другу жертву – журналіста Володимира Кара-Мурзу молодшого.

Досьє ФСБшників

Співробітник управління захисту конституційного ладу ФСБ Валерій Сухарєв (позивний — Микола Горохов) брав участь у всіх поїздках за Нємцовим.

За два тижні до останнього отруєння Навального в серпні 2020 року Сухарєв кілька десятків разів дзвонив високопоставленим співробітникам ФСБ, які були пов'язані з операцією, зокрема начальнику науково-технічної служби Володимиру Богданову та заступнику начальника інституту криміналістики Станіславу Макшакову.

"У ланцюжку підпорядкування Сухарєв був наступною ланкою після полковника Макшакова, як виконавець він відіграв головну організаційну роль у цих та інших замахах", — заявили розслідувачі.

Кривощокова автори матеріалу віднесли до другої служби ФСБ після багатьох спільних поїздок із відомими співробітниками відділу. Він керував оперативниками інституту криміналістики в операції з отруєння Навального.

"У ніч із 19 на 20 серпня 2020 року він дзвонив Макшакову 6 разів — саме в цей час уночі отрута була нанесена на одяг Навального", — додали джерела.

Сухінін закінчив середню школу з хімічним нахилом і навчався у Московському суворовському військовому училищі. Після цього закінчив інститут криптографії Академії ФСБ.

[ + – ] Досьє кілерів Нємцова

Фахівці вважають, що його могли залучити для отримання доступу до пристроїв Нємцова та прослуховування його переговорів.

Експерти інституту криміналістики ФСБ склали висновок судово-медичної експертизи, який доводить збіг засудженого за вбивство Нємцова чеченця Заура Дадаєва зі слідами ДНК, виявленими на місці злочину.

[ + – ] Висновок інституту криміналістики ФСБ

Довідку підписав Богданов, у звіті йшлося, що всі зразки "витратили у процесі".

У листопаді 2020 року коханка Нємцова Анна Дурицька, свідок його вбивства, припустила, що політика вбили політичні опоненти. Після його смерті Дурицька отримала чотири елітні квартири в Києві.

Парламентська асамблея Ради Європи у травні 2019 року закликала владу РФ відновити розслідування Нємцова. Записів із камер відеоспостереження досі не знайдено, а деяких очевидців убивства не допитали.