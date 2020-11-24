"Моя жизнь превратилась в кошмар": любовница Немцова сказала, кто мог убить политика (видео)

Анна Дурицкая считает, что Немцова убили "за правду, за смелость и за желание изменить Россию".

Любовница российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая, которая стала свидетельницей его убийства в 2015 году, считает, что политика убили политические оппоненты.

Об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"[Его убил] тот, кто больше [всех] не хотел, чтобы Борис стал президентом России", – заявила она.

В то же время Дурицкая не смогла подтвердить правдоподобность версии, что Немцова убили по личному приказу президента РФ Владимира Путина.

"После убийства Бориса моя жизнь превратилась в кошмар. Я боюсь представить, что с ней будет, если я начну отвечать на вопросы", – сообщила женщина.

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Она добавила, что ответ на вопрос, кто заказал убийство Немцова, "не вернет его и не поможет следствию".

Дурицкая подчеркнула, что Немцова убили "за правду, за смелость и за желание изменить Россию".

По словам Дурицкой, в день убийства, когда Немцов заехал за ней, чтобы отвезти в ресторан, он сильно нервничал.

"Он был очень встревожен, выглядывал в окно и говорил, что за ним следят", – вспомнила она.

Кроме того, по словам Дурицкой, Немцов скончался сразу после выстрела.

"Борис умер сразу. Водитель снегоуборочной машины просто стоял у машины и курил. Я вызвала скорую. Рядом с Борисом был человек, который его рассматривал, смотрел его телефон, он не говорил со мной. Все эти люди были безразличны", – сказала она.

Дурицкая заявила, что в Киеве ее встречали сотрудники СБУ.

Также она добавила, что после смерти Немцова стала владелицей четырех элитарных квартир в Киеве.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции).

Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

13 июля 2018 года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2019 году в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали власти России вновь начать расследование убийства Бориса Немцова.