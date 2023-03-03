В Краснодаре прозвучало два взрыва: вспыхнул пожар в районе военного училища (фото, видео)

Жители сообщают, что над городом летает самолет, они предполагают, что причиной громкого звука мог быть его переход на сверхзвуковую скорость.

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В российском Краснодаре 3 марта прозвучали два взрыва, а возле местного авиационного училища начался пожар. Об этом сообщает медиа "Осторожно, новости".

Возгорание случилось в районе, где находится Высшее военное училище им. Серова. МЧС Краснодара уверяет, что горит не учебное заведение, а близлежащее поле. Местные жители рассказали что на место выехали пожарные службы. Информации о причинах возгорания уточняется.

По славам очевидцев, минимум два громких "хлопка" были слышны по всему городу. Кроме того, в соцсетях публикуют видео летящего над Краснодаром самолета. Авторы предполагают, что причиной громкого звука мог быть переход самолета на сверхзвуковую скорость.

[ + – ] Возгорание случилось в районе, где находится Высшее военное училище им. Серова

Напомним, 3 марта власти Мариуполя сообщили, что в оккупированном городе раздались мощные взрывы. Их зафиксировали в левобережной части города, после чего в небо поднялся густой дым. Оккупанты, по словам советника мэра города Петра Андрющенко, утверждают, что сработала ПВО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российские власти продолжают терять контроль над своей страной. По его словам, атаки беспилотников, столкновения бандформирований, взрывы — это прямые последствия вторжения в Украину. Однако Киев не имеет отношения к событиям внутри РФ.