В Мариуполе раздались мощные взрывы, — советник мэра (фото)

Взрывы зафиксировали в левобережной части города, после чего в небо поднялся густой дым. Оккупанты, по словам Петра Андрющенко, утверждают, что сработала ПВО.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области с самого утра взрывается. Взрывы зафиксировали на Левобережье. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Три громких взрыва в Мариуполе. Основной эпицентр — Левобережье. Однако громко также в Кальмиусском районе на проспекте. Никопольский. Россияне уже завели пластинку "или ПВО или самолет на гиперзвук". Значит, точно не оно", — написал Андрющенко.

Он добавил, что детали взрыва выясняются, а через несколько минут он сообщил, что поднявшийся на месте взрыва дым не очень напоминает "успешную" работу ПВО.

"После взрывов на Левобережье в направлении Новоазовска (с. Виноградное/Пионерское/Широкино/Безымянное) в небе поднялся густой черный дым. Правда, похоже на работу ПВО или "самолет преодолевает звуковой барьер"? Кажется, у россиян снова что-то с лицом", — отметил заместитель мэра.

2 марта Петр Андрющенко сообщил, что российские кафиры в Мариуполе начали строить новые фортификационные сооружения у мостов и минировать территорию возле них. По его словам, ВС РФ пошли на ужесточение режима в городе. Также оккупанты установили блокпосты на выезде из Мариуполя в Сартану.

27 февраля заместитель городского головы Петр Андрющенко сообщал, что ВС РФ изменили тактику передвижения техники из-за временно оккупированного Мариуполя. По его словам, военная техника отныне начала ездить по другим маршрутам, и основная опрокидывание сил происходит с помощью трассы Запорожья — Пологи — Мариуполь.