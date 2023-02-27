ВС РФ изменили логистику военной техники в Мариуполе: куда направляют колонны (фото)

Основная переброска сил, по словам советника мэра города Петра Андрющенко, происходит при помощи трассы Запорожье-Пологи-Мариуполь.

Related video

Российские оккупанты изменили передвижение техники через временно оккупированный Мариуполь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам военная техника россиян на восточном направлении теперь ездит по другим направлениям, и основная переброска сил происходит при помощи трассы Запорожье — Пологи — Мариуполь.

Замечено движение техники было в районе села Никольское, откуда колонны военной техники российских оккупантов перебрасывается в сторону Волновахи / Угледара.

"За воскресенье зафиксировано перемещение системы ПВО С300/С400, САУ и не менее 16 танков на тягачах. В район побережья Мариупольского района (с.Ялта/ с.Урзуф) вновь завезены российские мобилизованные. Возобновили тренировки на полигоне в районе с. Бабах-Тарама", — отметил Петр Андрющенко.

[ + – ] Россияне перебрасывают технику Фото: Петр Андрющенко/Telegram [ + – ] Россияне перебрасывают технику Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Кроме того, в направлении Мангуш / Бердянск через Мариуполь замечено не менее 10 грузовиков с живой силой, которых собираются отправить на поле боя.

Стоит отметить, что во временно оккупированном Мариуполе за последнюю неделю значительно выросло количество взрывов, после чего поступают сообщения об уничтожениях баз противника на захваченных территориях. Это один из знаков того, что Вооруженные силы Украины подготавливают почву для освобождения этих участков.

Напомним, 25 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет вернуться в оккупированный Мариуполь уже в этом году. Он поделился основами тактики и стратегии украинских войск.

23 февраля издание The War Zone сообщало, чем были нанесены удары по военным объектам в Мариуполе. Город находится вне зоны досягаемости ракет GMLRS, поэтому есть несколько вариантов, чем Украина могла атаковать. Среди них ракета "Вільха-М" с дальностью до 130 км.