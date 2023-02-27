Взрывы в Мариуполе: военных РФ беспокоят точные удары ВСУ, – британская разведка

В городе с 21 февраля слышали не менее 14 взрывов — на складе с боеприпасами в аэропорту и топливных складах. Мариупольское направление перестало быть недостижимым для украинских военных.

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Российское военное командование беспокоится из-за взрывов в Мариуполе. Оккупанты считали этот город зоной, недоступной для ударных возможностей Вооруженных сил Украины, говорится в разведывательной сводке Министерства обороны Великобритании.

Пророссийские ставленники с 21 февраля сообщили о не менее 14 взрывах вокруг оккупированного Россией города, отметили разведчики.

[ + – ] В разведке указали, что Мариуполь стал крупнейшим городом, который ВС РФ сумели захватить в ходе вторжения

По данным британских военных, удары пришлись по складу с боеприпасами в аэропорту, двум топливным складам и сталелитейному заводу, который Россия превратила в военную базу.

Мариуполь находится не менее чем в 80 км от линии фронта. Город был сильно разрушен в начале полномасштабной войны, но до сих пор представляет большую важность для РФ, указывают в британской разведке.

"Прежде всего, это крупнейший город, захваченный Россией в 2022 году. Он находится на ключевом логистическом маршруте", — заключили специалисты.

Напомним, что утром 23 февраля прогремело несколько взрывов в оккупированном Мариуполе. Советник мэра города Петр Андрющенко утверждал, что прилеты были в районе аэропорта и по закрытой территории меткомбината имени Ильича в районе колонии.

За день до этого Андрющенко говорил о 12 взрывах и уничтожении минимум 2 складов с горючим. Пострадали также объекты на территории морского порта. Российские пропагандисты бездоказательно заявили о применении ВСУ крылатых бомб GLSDB.

Украинские военные объявляли, что мариупольское направление перестало быть абсолютно недостижимым. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал, что подобные удары стоит ожидать и в других городах, которые оккупировали российские захватчики.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что временно оккупированный Мариуполь можно отвоевать в 2023-м году.