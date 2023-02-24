Взрывы в Мариуполе: расстояние для ВСУ уже не имеет большого значения, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, под ударом могут оказаться штабы оккупантов не только в Мариуполе. Данилов напомнил, что Украина вправе освобождать свою территорию применяя вооружение.

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Взрывы в Мариуполе утром 23 февраля являются следствием того, что расстояние до населенных пунктов уже не имеет большого значения для украинских вооруженных сил. Украина обладает соответствующим вооружением для того, чтобы доставать до отдаленных российских позиций на нашей территории. Об этом вечером 23 февраля во время национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Периодически происходит то, что должно происходить. Наши военные уничтожают российских террористов, которые вторглись в наш знаменитый город под названием Мариуполь", — прокомментировал политик "прилеты" в оккупированном населенном пункте.

Он отметил, что такие удары в дальнейшем будут происходить не только там, но и в других украинских городах, которые находятся под контролем захватчиков. Причем это будет происходить до тех пор, пока враг не покинет территорию Украины.

"Название не имеет значение. Это наша территория, это наши города, и мы будем бить по оккупантам до того времени, пока они оттуда не уйдут", — подчеркнул Данилов.

При этом секретарь СНБО уточнил, что расстояние, на котором они находятся, уже не может спасти захватчиков.

"И расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 километров, то ли 150 километров, то ли немножечко больше", — добавил он.

Мариуполь находится на расстоянии около 80 километров от линии фронта.

В заключение Данилов отметил, что Крым также вернется в состав Украины.

Напомним, утром 23 февраля в оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели несколько взрывов. По информации Петра Андрющенко, зафиксированы точные попадания по закрытой территории ММК им. Ильича в районе исправительной колонии.

В связи с этим руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что удаленность Мариуполя от ударов ВСУ уже не такая, как было раньше.