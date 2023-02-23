"Направление не является для нас абсолютно недостижимым": в ВСУ прокомментировали взрывы в Мариуполе

За последние сутки в оккупированном городе на Донетчине было "громко", из-за чего россияне даже подняли в небо авиацию.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области утром 23 февраля прогремели взрывы. В ОК "Юг" заявили, что удаленность города от ударов ВСУ уже не такая, как было раньше. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На этом этапе мы можем только констатировать, что удаленность — это очень относительное понятие. То, что считается настолько удаленным, что недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", — отметила она.

В ночь на 22 февраля в оккупированном Мариуполе раздался ряд взрывов. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, было уничтожено как минимум два склада с горючим, а также объекты на территории городского порта. В издании The War Zone считают, что поскольку временно оккупированный город находится вне зоны досягаемости ракет GMLRS, то для атаки по базам кафиров Украина могла использовать ракету "Ольха-М" с дальностью до 130 км.

23 февраля после 11 часов дня во временно оккупированном Мариуполе раздалось несколько взрывов. По сообщению советника городского головы Петра Андрющенко, зафиксированы "прилеты" в районе ММК им. Ильича и в районе аэропорта. После взрывов оккупанты сообщили о работе систем ПВО и о поднятии в воздух авиации.