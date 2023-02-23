"Хирургически точно по базам окупантов": в Мариуполе раздались новые взрывы, — советник мэра

В портовом городе, по словам Петра Андрющенко, взрывалось в трех локациях. Из-за ЧП оккупанты подняли в небо авиацию.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня, 23 февраля, с 11 утра прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Взрыв. Громко. Сразу оккупанты завели пластинку о ПВО, однако с места работу ПВО не подтверждают. Снова. Новая выдумка — ракетами бьют по Запорожье. Фантазеры. С началом хорошего дня. Со "праздником", мр*zи", — написал советник мэра.

Уже через несколько минут он сообщил, что в городе прогремели еще 2 взрыва. По информации Петра Андрющенко, зафиксированы точные попадания по закрытой территории ММК им. Ильича в районе исправительной колонии.

"ВСУ хирургически точно проходят по базам оккупантов. Будет больше. Третий взрыв — прилет в район аэропорта. Опять. Добиваем недобитое", — прокомментировал он.

Петр Андрющенко также добавил, что российские захватчики из-за взрывов в городе подняли авиацию.

Отметим, что 23 февраля Петр Андрющенко также рассказывал о принудительной паспортизации. По словам мэра советника, жителям города невозможно устроиться на работу без российского паспорта. Оккупанты угрожают жителям оставить их без выплат и пенсий, если они не откажутся от украинского гражданства.

Вчера, 22 февраля, Петр Андрющенко сообщал, что в районе порта в Мариуполе раздались взрывы. "Прилетело" в Мариупольский порт — на склад №3 причала №18.