Жителей Мариуполя путем шантажа просят отказаться от украинского паспорта, — советник мэра

В городе, по словам Петра Андрющенко, невозможно устроиться на работу без паспорта страны-агрессора. Россияне угрожают жителям оставить их без выплат и пенсий, если они не откажутся от украинского гражданства.

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На оккупированных областях продолжается массовая паспортизация граждан. Отказавшиеся могут остаться без работы и денег, о чем в собственном Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Принудительная паспортизация все еще длится, и на оккупированных территориях Украины царит полная безработица. Практически невозможно устроиться на работу без российского паспорта, а также люди рискуют остаться без социальных выплат и пенсий.

"Однако только принуждением издевательства не заканчиваются. Мариупольцы вынуждены выстраиваться в суточные очереди, ходить на непонятные переклички, чтобы иметь шанс на выживание в городе. Отдельная история об отказе от гражданства Украины. Хочешь паспорт России – отказывайся. Все разговоры пропагандистов, что это не так — только разговоры", — говорится в сообщении под постом.

Петр Андрющенко отметил, что это наверное единственная страна в мире, которая принудительно всем подряд раздает свое гражданство, и считает это престижным величием.

Именно поэтому, жителям Мариуполя дали один совет — бежать. Такую же процедуру должны пройти и мужчины.

"Нечего ждать. За паспортом придет воинский учет, повестка, фронт, смерть. Спасайте свою жизнь и достоинство. Пока есть шанс", — говорит советник мэра.

Напомним, 22 февраля по всей Донецкой области раздались взрывы. В первую очередь пострадал Мариуполь, Иловайск и Дебальцово. В Мариупольском городском совете сообщили, что есть информация о двух попаданиях в местах скопления вражеской силы.

6 февраля в городком совете отметили, что россияне перебрасывают в Мариуполь тяжелую артиллерию, ПВО и живую силу. В порту зафиксировано перемещение по меньшей мере 8 единиц РСЗО, 6 автобусов с пока живой силой, 6 грузовиков с БК и две системы ПВО типа С-300