Мариуполь, Иловайск, Дебальцево: по всей Донецкой области раздались взрывы, — СМИ (видео)

В Мариупольском городском совете сообщили, что есть информация о двух попаданиях в местах скопления вражеской силы.

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В оккупированном Россией Мариуполе слышали 11 взрывов. Об этом заявили в местном городском совете в Telegram.

"Первый взрыв прогремел в 22:33. Предварительно есть информация о двух попаданиях – в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно в местах скопления вражеской силы", — сказано в сообщении.

Кроме того, там сообщили, что есть проблемы с электроснабжением и связью в Центральном и Левобережном районах. Однако информация требует проверки. Кроме того, в сети публикуют видео с места событий.

[ + – ] Взрывы в Мариуполе

Также местные каналы в Telegram сообщили о взрывах в городах Донецк, Макеевка, Харцызск, Дебальцево, Иловайск.

[ + – ] Взрывы в городах Донецк, Макеевка, Харцызск, Дебальцево, Иловайск.

Ранее Фокус писал, что СМИ показали спутниковые фото уничтоженных РФ городов и сел. После полномасштабного вторжения России в Украине появились города, которые разрушены на 90%. В них не осталось не только жилых домов. Захватчики разрушили школы, детские сады, больницы и объекты критической инфраструктуры.

Также напомним, что в МИД РФ разъяснили слова Путина о приостановке участия в ДСНВ. В ведомстве утверждают, что Россия продолжит следовать некоторым положениям ядерного соглашения и обмениваться с США уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ.