Вызженная земля: СМИ показали спутниковые фото уничтоженных РФ городов и сел

После полномасштабного вторжения России в Украине появились города, которые разрушены на 90%. В них не осталось не только жилых домов. Захватчики разрушили школы, детские сады, больницы и объекты критической инфраструктуры.

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За почти год после полномасштабного вторжения в Украину российские военные разрушили или полностью сравняли с землей больше 170 тысяч домов мирных жителей. Как сейчас выглядят некогда ухоженные и развитые населенные пункты со спутника показали журналисты "Радио Свобода".

Рубежное

Город в Луганской области противник уничтожил на 90%. В городе практически не осталось неразрушенных зданий. Кроме жилых домов, ВС РФ также разрушили математический институт и политехнический техникум.

[ + – ] Разрушенное Рубежное [ + – ] Разрушенное Рубежное

Яковлевка

Небольшое село неподалеку Соледара (Донецкая область), которое ВС РФ захватили только в декабре 2022 года, тоже значительно пострадало от обстрелов. Взрывами разрушены дома мирных жителей и большое агропредприятие (на фото оно с красными крышами).

[ + – ] Яковлевка "до" и "после" прихода "русского мира" [ + – ] Яковлевка "до" и "после" прихода "русского мира"

Соледар

Захваченный ВС РФ в январе 2023 года Соледар фактически перестал существовать. Российские военные стерли с лица земли как частный сектор, так и многоэтажные дома. А те, которые уцелели под обстрелами, — непригодны для проживания людей.

[ + – ] Соледар стал самой "горячей точкой" на карте Украины [ + – ] Соледар стал самой "горячей точкой" на карте Украины

Бахмут

В Бахмуте Донецкой области до сих пор точатся тяжелые бои. Захваченную часть города российские военные уже превратили в руины.

[ + – ] ВС РФ практически сровняли Бахмут с землей [ + – ] ВС РФ практически сровняли Бахмут с землей

Мощун

В феврале-марте 2022 года Мощун стал форпостом, который помог украинским военным выиграть битву за Киев. Из 2,8 тысячи зданий в селе разрушено 2 тысячи помещений. Изуродована инфраструктура, разрушены аптеки и магазины.

[ + – ] Часть города, которая находится под контролем ВС РФ, практически превращена в пепел [ + – ] Часть города, которая находится под контролем ВС РФ, практически превращена в пепел

Напомним, в начале года в Мариуполе оккупанты снесли дом на глазах жильцов. По словам Петра Андрющенко — советника мэра Мариуполя — людям не позволили даже забрать личные вещи из квартир дома, в котором они прожили всю жизнь.

Фокус также писал, что в конце декабря 2022 года оккупационная администрация приступила к демонтажу разрушенного Драмтеатра в Мариуполе. Советник мэра города Петр Андрющенко предположил, что для сноса здания захватчикам понадобится несколько дней.