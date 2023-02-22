Випалена земля: ЗМІ показали супутникові фото знищених РФ міст і сіл

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні з'явилися міста, зруйновані на 90%. У них не залишилося не лише житлових будинків. Загарбники зруйнували школи, дитячі садки, лікарні й об'єкти критичної інфраструктури.

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За майже рік після повномасштабного вторгнення в Україну російські військові зруйнували або повністю зрівняли із землею понад 170 тисяч будинків мирних мешканців. Який зараз вигляд мають колись доглянуті та розвинені населені пункти, із супутника показали журналісти "Радіо Свобода".

Рубіжне

Місто на Луганщині противник знищив на 90%. У місті практично не залишилося незруйнованих будівель. Окрім житлових будинків, ЗС РФ також зруйнували математичний інститут і політехнічний технікум.

[ + – ] Зруйноване Рубіжне [ + – ] Зруйноване Рубіжне

Яковлівка

Невелике село неподалік від Соледара (Донецька область), яке ЗС РФ захопили лише в грудні 2022 року, також значно постраждало від обстрілів. Вибухами зруйновано будинки мирних мешканців і велике агропідприємство (на фото воно з червоними дахами).

[ + – ] Яковлівка "до" і "після" приходу "російського світу" [ + – ] Яковлівка "до" і "після" приходу "російського світу"

Соледар

Захоплений ЗС РФ у січні 2023 року Соледар фактично перестав існувати. Російські військові стерли з землі як приватний сектор, так і багатоповерхові будинки. А ті, що вціліли під обстрілами, непридатні для проживання людей.

[ + – ] Соледар став "найгарячішою точкою" на карті України [ + – ] Соледар став "найгарячішою точкою" на карті України

Бахмут

У Бахмуті Донецької області досі точаться тяжкі бої. Захоплену частину міста російські військові вже перетворили на руїни.

[ + – ] ЗС РФ практично зрівняли Бахмут із землею [ + – ] ЗС РФ практично зрівняли Бахмут із землею

Мощун

У лютому-березні 2022 року Мощун став форпостом, який допоміг українським військовим виграти битву за Київ. З 2,8 тисячі будівель у селі зруйновано 2 тисячі приміщень. Понівечена інфраструктура, зруйновані аптеки та магазини.

[ + – ] Частину міста, яка перебуває під контролем ЗС РФ, практично перетворено на попіл [ + – ] Частину міста, яка перебуває під контролем ЗС РФ, практично перетворено на попіл

Нагадаємо, на початку року в Маріуполі окупанти знесли будинок на очах мешканців. За словами Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя, людям не дозволили навіть забрати особисті речі з квартир будинку, в якому вони прожили все життя.

Фокус також писав, що наприкінці грудня 2022 року окупаційна адміністрація розпочала демонтаж зруйнованого Драмтеатру в Маріуполі. Радник мера міста Петро Андрющенко припустив, що для знесення будівлі загарбникам знадобиться кілька днів.