"Может быть обратимо": в МИД РФ разъяснили слова Путина о приостановке участия в ДСНВ

В ведомстве утверждают, что Россия продолжит следовать некоторым положениям ядерного соглашения и обмениваться с США уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ.

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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации уточнили заявление президента Владимира Путина о приостановлении действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В ведомстве заявили, что Россия продолжит соблюдать указанные в соглашении количественные ограничения. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

Сообщается, что Россия также намерена обмениваться с США уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ, основываясь на соглашении между СССР и США 1988 года. В публикации подчеркнули, что решение Путина о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо.

"Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности", — заявили в МИД РФ.

В ведомстве также обвинили США в попытках подорвать национальную безопасность России и действиях, якобы противоречащих преамбуле ДСНВ.

"Крайняя степень враждебности Вашингтона, нагнетаемая им конфронтация и открыто взятый курс на злонамеренную эскалацию конфликта на Украине и вокруг нее, создали для нас принципиально иную обстановку в области безопасности", — говорится в публикации.

В МИД РФ считают, что страны НАТО "консолидировались на антироссийской почве", практикуют так называемые "совместные ядерные миссии", провозгласили себя "ядерным альянсом", а также стремятся к расширению на восток.

Также сообщается, что США якобы уже давно нарушают центральные положения ядерного соглашения. В российском ведомстве заявили, что Вашингтон в одностороннем порядке исключил из засчета по ДСНВ более 100 единиц американских стратегических наступательных вооружений.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого сообщил о выходе из соглашения с США о стратегических наступательных вооружениях.

Фокус также писал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление президента Российской Федерации о приостановке участия в ДСНВ, назвав его "глубоко неудачным и безответственным".