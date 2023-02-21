"Крайне безответственно": в США отреагировали на выход РФ из ядерного соглашения

По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон будет внимательно следить за тем, что на самом деле происходит в России.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прокомментировал заявление президента Российской Федерации о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), назвав его "глубоко неудачным и безответственным". Об этом пишет CNN.

Блинкен отметил, что США со своей стороны намерены продолжить соблюдение соглашения вне зависимости от решений, принимаемых в Кремле.

"Я думаю, что важно, чтобы мы продолжали действовать ответственно в этой области, этого же ожидает от нас и остальной мир", — подчеркнул чиновник.

Госсекретарь отметил, что в администрации Джо Байдена по-прежнему открыты к диалогу касательно ядерного вооружения. По его словам, Соедененные Штаты позаботятся о том, чтобы РФ "должным образом занималась безопасностью нашей собственной страны и безопасности наших союзников".

"Мы будем внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия", — заявил Энтони Блинкен.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого сообщил о выходе из соглашения с США о стратегических наступательных вооружениях.

Владимир Путин также заявил, что что западные страны стремятся нанести стратегическое поражение России. По мнению российского президента, отношения России и Соединенных Штатов ухудшились, и это "целиком и полностью заслуга США".

Фокус также писал о том, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредили Россию, что в случае ее нападения на любую страну, входящую в Альянс, немедленно последует ответная реакция. Он также отметил, что в Альянсе разочарованы решением РФ о выходе из СНВ-3.

Выступление Владимира Путина также прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, назвав антизападную риторику президента РФ "абсурдной". Салливан указал на то, что обвинения российского президента в адрес западных стран не соответствуют действительности.