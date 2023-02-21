"Запад причастен": Путин отреагировал на удары ВСУ по российским аэродромам

По словам российского президента, США виноваты в том, что отношения двух стран деградировали.

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Президент России заявил, что США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести стратегическое поражение России. Об этом он сказал во вторник, 21 февраля, во время своего послания Федеральному собранию РФ.

Президент РФ прокомментировал также удары по российским аэродромам.

"Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по нашим объектам стратегической авиации", — заявил Путин.

По словам российского президента, отношения России и Соединенных Штатов деградировали, и это "целиком и полностью заслуга США".

"Недопустимым является то, что США стали перекраивать мироустройство только под себя", — заявил Владимир Путин.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ

Напомним, 21 февраля Путин обратился к Федеральному собранию и заявил, что война в Украине будет продолжена.

Также в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратился к жителям оккупированных территорий Украины и пообещал строить там дороги.

Кроме того, по словам Путина, российские военные будут вынуждены отодвигать угрозу от границ России дальше, если западные союзники Украины будут поставлять более дальнобойное вооружение.

Также президент РФ, говоря о санкциях против России, заявил, что "цель запада — заставить страдать россиян".

Кроме того, Владимир Путин заявил, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания у России новейшими системами составляет 91,3%.

Владимир Путин также отдельно обратился к жителям оккупированного украинского Донбасса и заявил, что Россия рассчитывает на них.