Путин жителям оккупированных территорий Украины: "Вы сами определили свое будущее" (видео)

По словам президента РФ, в захваченных регионах будут "строить дороги" и "восстанавливать предприятия", как это делали ранее в аннексированном Крыму.

Related video

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратился к жителям оккупированных территорий. Во вторник, 21 февраля, Путин заявил, что они "сами определили свое будущее".

"Особые слова жителям "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. Вы сами определили свое будущее на референдумах, сделали свой выбор несмотря на террор и угрозы со стороны "нацистов", — заявил Путин.

При этом он добавил, что в новых субъектах РФ будут строить дороги и развивать инфраструктуру.

"Мы уже начали и будем наращивать программу восстановления и развития субъектов федерации, суть в том, чтобы восстановить предприятия, построить новые дороги, как мы сделали это в Крыму. Общими усилиями реализуем все эти планы. Сегодня регионы оказывают прямую поддержку новым регионам, делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Мы снова вместе, стали еще сильнее и сделаем все, чтобы вернулся мир и безопасность была обеспечена", — заявил Путин.

Напомним, 21 февраля Путин обратился к Федеральному собранию и заявил, что война в Украине будет продолжена.