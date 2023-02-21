Путін жителям окупованих територій України: "Ви самі визначили своє майбутнє" (відео)

За словами президента РФ, у захоплених регіонах "будуватимуть дороги" та "відновлюватимуть підприємства", як це робили раніше в анексованому Криму.

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Під час послання до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін звернувся до жителів окупованих територій. У вівторок, 21 лютого, Путін заявив, що вони самі визначили своє майбутнє.

"Особливі слова мешканцям "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. Ви самі визначили своє майбутнє на референдумах, зробили свій вибір попри терор та погрози з боку "нацистів", — заявив Путін.

При цьому він додав, що в нових суб'єктах РФ будуватимуть дороги та розвиватимуть інфраструктуру.

"Ми вже почали і нарощуватимемо програму відновлення та розвитку суб'єктів федерації, суть у тому, щоб відновити підприємства, побудувати нові дороги, як ми зробили це в Криму. Спільними зусиллями реалізуємо всі ці плани. Сьогодні регіони надають пряму підтримку новим регіонам, роблять це щиро, як справжні брати і сестри. Ми знову разом стали ще сильнішими і зробимо все, щоб повернувся мир і безпека була забезпечена", — заявив Путін.

Нагадаємо, 21 лютого Путін звернувся до Федеральних зборів і заявив, що війну в Україні буде продовжено.