Путін про війну в Україні: "Ми послідовно вирішуватимемо завдання, які стоять перед нами"

За словами президента РФ, Донбас та інші окуповані території України – це "історичні землі Росії".

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21 лютого президент Росії Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів з черговим посланням, на якому він заявив, що "спеціальна військова операція" в Україні буде продовжена.

"Сьогодні я виступаю у складний для нашої країни час. У період кардинальних незворотних змін у всьому світі, найважливіших історичних подій, які визначають майбутнє країни та народу. На кожному з нас колосальна відповідальність" — заявив Путін на початку виступу.

Путін вкотре назвав територію України "історичними землями Росії" і чинну владу в країні — "нацистським режимом".

"Рік тому заради захисту людей на наших історичних землях, ліквідації загрози "неонацистського режиму" в Україні було приєняте рішення про "СВО". Ми акуратно і послідовно вирішуватимемо завдання, що стоять перед нами. З 2014 року Донбас боровся за право жити на своїй землі, говорити рідною мовою. Вірив і чекав, що Росія прийде на допомогу", — заявив Путін.

Нагадаємо, російським журналістам вдалося виявити таємний план Кремля, згідно з яким Росія планує захопити повністю Білорусь до 2030 року.