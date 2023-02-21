Путін планує захоплення Білорусі до 2030 року: росЗМІ знайшли секретний документ Кремля

Громадянам Білорусі планувалося видавати за спрощеною процедурою паспорт РФ, а російська була б єдиною державною мовою.

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Журналістам вдалося виявити таємний план Кремля, згідно з яким Росія планує захопити повністю Білорусь до 2030 року. Про це повідомляє російське медіа Центр "Досьє".

Називається цей документ "Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямі", і там відкрито йдеться про те, що до 2030 року політика, економіка та військовий потенціал Білорусі будуть повністю під контролем Кремля.

Розробка над цим планом розпочалася ще у 2021 році, і містить у собі документ 17-ти сторінок. Вони поділені на три часові категорії: короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) та далекострокові (2030 рік).

Це на користь РФ, оскільки у разі контролю за політичною ситуацією, Росія змогла б збільшити військову присутність у Білорусі, і використати їх потім.

Журналісти також зазначили, що "з метою створення прошарку росіян, зацікавлених в інтеграції", планується встановити російську мову основною, а також видавати паспорти за спрощеною процедурою.

У розробці брали участь такі відомства, як Генштаб збройних сил РФ, співробітники ГРУ, СЗР, ФСБ та відділ адміністрації президента – управління президента з прикордонного співробітництва.

"Цілі Росії щодо Білорусі ті самі, що і щодо України, тільки у випадку з Білоруссю Росія спирається на примус, а не на війну", — заявив посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Нагадаємо, 18 лютого в ISW заявили, що Росія поглинає Білорусь, а амбіції Путіна виходять за межі України. Лукашенко платить за свою відмову від більш серйозної вимоги Путіна щодо приєднання білоруських військ до вторгнення до України поступок. Так він жертвує білоруським суверенітетом.

16 лютого Зеленський відповів на загрозу Лукашенку вступити у війну. Президент України відреагував на слова лідера Білорусі про те, що він готовий воювати разом із росіянами.