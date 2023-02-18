Росія поглинає Білорусь: амбіції Путіна виходять за межі України, — ISW

За словами аналітиків, Лукашенко платить за свою відмову від більш серйозної вимоги Путіна щодо приєднання білоруських військ до вторгнення в Україну поступками. Так він жертвує білоруським суверенітетом.

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Успіхи Кремля у Білорусі наголошують, що імперіалістичні амбіції президента РФ Володимира Путіна виходять за межі України. Про це заявили аналітики із американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що РФ, швидше за все, використовуватиме елементи білоруської оборонно-промислової бази для ремонту військової техніки, пошкодженої в Україні. Щобільше, як заявив самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко, його країна готова виготовляти штурмовики Су-25 для російських збройних сил.

"Кремль може реквізувати білоруські заводи та переобладнати їх для виробництва критично важливої техніки, якої потребують російські військові", — сказано у звіті.

Крім того, як повідомили аналітики, Лукашенко особисто підтвердив, що Білорусь реалізувала більше програм інтеграції Союзної держави. Це говорить про те, що кампанія Кремля щодо тиску на Білорусь відбувається успішно. Так, РФ та Білорусь реалізували 80% із 28 програм Союзної держави.

"Лукашенко історично чинив опір реалізації програм інтеграції Союзної держави, затримуючи розв'язання складних питань митної та податкової гармонізації як мінімум з 2019 року", — сказано у звіті.

Реалізація цих програм, за словами експертів, говорить про успіх Росії у поглинанні Білорусі. За оцінкою ISW, Лукашенко, ймовірно, платить за свою відмову від серйознішої вимоги Путіна про приєднання білоруських військ до вторгнення в Україну, роблячи невеликі поступки, які він роками блокував.

"Путін, швидше за все, досягне значних успіхів у відновленні сюзеренітету Росії над Білоруссю, незалежно від результату його вторгнення в Україну", — заявили аналітики.

Що таке Союзна держава

Це наддержавна освіта Російської Федерації та республіки Білорусь із єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним, ринковим та культурним простором. Договір про створення "Союзної держави" було підписано сторонами 1999 року. 2021 року Путін і Лукашенко підписали декрет Союзної держави, затвердивши 28 програм з інтеграції.

Раніше Фокус писав, що Зеленський відповів на загрозу Лукашенку вступити у війну. Президент України відреагував на слова лідера Білорусі про те, що він готовий воювати разом із росіянами. На думку Володимира Зеленського, було б помилкою дозволити Росії використовувати Білорусь як плацдарм для наступу.

Ще нагадаємо, що Франція, Канада та США закликали громадян терміново залишити Білорусь та РФ. У МЗС західних країн вважають, що, перебуваючи на території Росії і Білорусі можна наразити себе на небезпеку затримань і примусову мобілізацію.