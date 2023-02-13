Через війну в Україні: Франція, Канада та США закликали громадян терміново залишити Білорусь і РФ

У МЗС західних країн вважають, що, перебуваючи на території Росії і Білорусі, можна наразити себе на небезпеку затримань і примусову мобілізацію.

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Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян негайно залишити територію Білорусі через війну РФ проти України. Відповідне повідомлення французькі дипломати оприлюднили на сайті відомства в понеділок, 13 лютого.

Франція закликає залишити Білорусь

"В умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття білоруського повітряного простору будь-які поїздки в Білорусь формально не схвалюються", — йдеться в повідомленні МЗС Франції.

Офіційний Париж закликав негайно залишити республіку автотранспортом через кордон із Литвою, Польщею чи Латвією.

Канада закликає залишити Білорусь

Схоже звернення випустило й МЗС Канади.

"Уникайте будь-яких поїздок у Білорусь через ризик довільного застосування місцевих законів і збройного конфлікту між Росією та Україною", — йдеться в повідомленні.

Канадські дипломати заявили, що громадяни мають виїхати з Білорусі комерційним шляхом.

США закликає залишити РФ

Цього ж дня Державний департамент США акцентував увагу американців на тому, що в'їжджати в РФ небезпечно через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, ризик затримання російськими державними службами, мобілізацію, перешкоджання виїзду й довільне застосування закону на території держави-агресора.

"Дотримуйтеся підвищеної обережності через ризик неправомірних затримань", — заявили в зовнішньополітичному відомстві США.

Крім того, російське пропагандистське ЗМІ RT у понеділок повідомляло, що Бразилія та Німеччина закликали залишити територію Білорусі через війну в Україні, проте пізніше відповідний пост у "Телеграм"-каналі було видалено, пише Lenta. На сайтах МЗС двох країн нічого про рекомендацію виїхати за межі республіки не йдеться.

Нагадаємо, у вересні минулого року Посольство США в Москві також рекомендувало своїм громадянам негайно виїхати за межі Російської Федерації.

На початку лютого командувач угрупуванням сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Збройні сили РФ поки що не мають ударних угруповань на території Білорусі, щоб найближчим часом провести наступ із півночі.