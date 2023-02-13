Из-за войны в Украине: Франция, Канада и США призвали граждан срочно покинуть Беларусь и РФ

В МИД западных стран считают, что находясь на территории России и Беларуси можно подвергнуть себя опасности задержаний и принудительной мобилизации.

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Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси из-за войны РФ против Украины. Соответствующее сообщение французские дипломаты обнародовали на сайте ведомства в понедельник, 13 февраля.

Франция призывает покинуть Беларусь

"В условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются", — говорится в сообщении МИД Франции.

Официальный Париж призвал без промедления покинуть республику автотранспортом через границу с Литвой, Польшей или Латвией.

Канада призывает покинуть Беларусь

Похожее обращение выпустил и МИД Канады.

"Избегайте любых поездок в Беларусь из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной", — говорится в сообщении.

Канадские дипломаты заявили, что граждане должны уехать из Беларуси коммерческим путем.

США призывает покинуть РФ

В этот же день Государственный департамент США акцентировал внимание американцев на том, что въезжать в РФ небезопасно из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину, риска задержания российскими государственными службами, мобилизации, препятствования выезду и произвольного применения закона на территории государства-агрессора.

"Соблюдайте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", — заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Кроме того российское пропагандистское СМИ RT в понедельник сообщало, что Бразилия и Германия призвали покинуть территорию Беларуси из-за войны в Украине, однако позже соответствующий пост в телеграм-канале был удален, пишет Lenta. На сайтах МИД двух стран ничего о рекомендации выехать за пределы республики не говорится.

Напомним, в сентябре прошлого года Посольство США в Москве также рекомендовало своим гражданам немедленно выехать за пределы Российской Федерации.

В начале февраля командующий группировкой сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Вооруженные силы РФ пока не имеют ударных группировок на территории Беларуси, чтобы в ближайшее время провести наступление с севера.