Посольство США в Москве призывает своих граждан немедленно покинуть Россию

Как уточняют в дипведомстве, РФ может лишить лиц с двойным гражданством доступа к консульской помощи США, препятствовать их выезду из страны-агрессора и даже призвать на военную службу.

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Посольство США в Москве рекомендует своим гражданам немедленно выехать за пределы Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.

В первую очередь, такие меры безопасности касаются лиц с двойным –– американским и российским –– гражданством

Как уточняется в пресс-релизе, власти РФ могут лишить лиц с двойным гражданством доступа к консульской помощи США, препятствовать их выезду из страны-агрессора и даже призвать на военную службу.

В посольстве напоминают, что в настоящее время варианты коммерческих рейсов из России крайне ограничены и часто недоступны для незапланированной заранее поездки. Однако наземные маршруты для автотранспорта и автобусного сообщения все еще открыты.

При этом посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи своим гражданам.

"Если вы хотите покинуть Россию, вам следует поскорее сделать это самостоятельно", –– отмечается в сообщении.

В то же время, посольство посоветовало соотвечественникам отказаться в ближайшее время от поездоку в страну-агрессор.

"Напоминаем гражданам США, что в России не гарантируется право на мирные собрания и свободу выражения мнений. Избегайте каких-либо политических или социальных протестов и не фотографируйте персонал службы безопасности на этих мероприятиях", –– подчеркивает пресс-служба дипведомства.

Как уточняется, уже есть факты задержаний граждан США, участвовавших в антивоенных демонстрациях. Количество задержанных граждан не сообщается.

Напомним, Латвия объявила режим ЧС на границе с Россией из-за мобилизации. В стране опасаются резкого усиления притока граждан РФ, бегущих от призыва в армию. Режим чрезвычайной ситуации продлится три месяца.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Путин после мобилизации в РФ планирует захватить Одессу и Харьков. В Кремле не отказались от своих планах по аннексии других украинских территорий. Однако журналисты считают, что 300 тысяч необученных призывников вряд ли изменят ситуацию на поле боя.