Посольство США в Москві закликає своїх громадян негайно покинути Росію

Як уточнюють у дипвідомстві, РФ може позбавити осіб із подвійним громадянством доступу до консульської допомоги США, перешкоджати їхньому виїзду з країни-агресора та навіть призвати на військову службу.

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Посольство США в Москві рекомендує своїм громадянам негайно виїхати за межі Російської Федерації. Про це повідомляється на офіційному сайті дипвідомства.

Насамперед, такі заходи безпеки стосуються осіб із подвійним — американським і російським — громадянством.

Як уточнюється в пресрелізі, влада РФ може позбавити осіб із подвійним громадянством доступу до консульської допомоги США, перешкоджати їхньому виїзду з країни-агресора та навіть призвати на військову службу.

У посольстві нагадують, що зараз варіанти комерційних рейсів із Росії вкрай обмежені та часто недоступні для заздалегідь запланованої поїздки. Однак наземні маршрути для автотранспорту й автобусного сполучення все ще відкриті.

Водночас посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги своїм громадянам.

"Якщо ви хочете залишити Росію, вам слід скоріше зробити це самостійно", — наголошується в повідомленні.

Також посольство порадило співвітчизникам відмовитися найближчим часом від поїздки в країну-агресор.

"Нагадуємо громадянам США, що в Росії не гарантується право на мирні збори та свободу вираження думок. Уникайте будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографуйте персонал служби безпеки на цих заходах", — наголошує пресслужба дипвідомства.

Як уточнюється, вже є факти затримання громадян США, які брали участь у антивоєнних демонстраціях. Кількість затриманих громадян не повідомляється.

Нагадаємо, Латвія оголосила режим НС на кордоні з Росією через мобілізацію. У країні побоюються різкого посилення припливу громадян РФ, які тікають від призову в армію. Режим надзвичайної ситуації триватиме три місяці.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Володимир Путін після мобілізації в РФ планує захопити Одесу та Харків. У Кремлі не відмовилися від своїх планів щодо анексії інших українських територій. Проте журналісти вважають, що 300 тисяч ненавчених призовників навряд чи змінять ситуацію на полі бою.