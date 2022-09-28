Латвія оголосила режим НС на кордоні з Росією через мобілізацію

У країні побоюються різкого посилення припливу громадян РФ, які тікають від призову в армію. Режим надзвичайної ситуації триватиме три місяці.

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Латвія оголосила про введення з 28 вересня режиму надзвичайної ситуації ві прикордонних з Російською Федерацією регіонах країни. Про це повідомляється в пресрелізі, опублікованому на сайті уряду республіки вчора, 27 вересня.

"У зв'язку з оголошеною в Росії мобілізацією уряд вирішив із 28 вересня 2022 року запровадити надзвичайний стан на території Алуксненського, Балвського та Лудзенського районів, а також у портах, аеропортах, пунктах пропуску аеропортів і залізниці", — уточнюється в заяві.

Влада Латвії пояснила запровадження режиму НС ризиком значного зростання нелегальних мігрантів через кордон, оскільки кількість росіян, які тікають від часткової мобілізації, істотно збільшилася.

Режим НС у країні триватиме три місяці.

Крім цього, уряд вирішив закрити пункт пропуску "Педедзе" для того, щоб зменшити приплив громадян Росії.

Як ідеться в пресрелізі, Держприкордонслужба країни найближчим часом посилить прикордонний нагляд і перевірку російських релокантів, залучаючи додаткові ресурси інших служб.

Водночас зараз ситуація на латвійсько-російському кордоні стабільна, спокійна та суворо контрольована.

Як уточнюється в повідомленні уряду, починаючи з 19 вересня, коли почали діяти обмеження щодо в'їзду громадян РФ у країну, прикордонники не пропустили 57 росіян. Наразі росіяни не можуть в'їхати в Латвію як туристи.

Раніше Латвія вирішила не видавати гуманітарні візи росіянам, які тікають від мобілізації в російську армію. Міністерство закордонних справ республіки пояснило це "міркуваннями безпеки".

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