Латвия объявила режим ЧС на границе с Россией из-за мобилизации

В стране опасаются резкого усиления притока граждан РФ, бегущих от призыва в армию. Режим чрезвычайной ситуации продлится три месяца.

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Латвия объявила о введении с 28 сентября режима чрезвычайной ситуации в приграничных с Российской Федераций регионах страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства республики вчера, 27 сентября.

"В связи с объявленной в России мобилизацией правительство решило с 28 сентября 2022 года ввести чрезвычайное положение на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пропуска аэропортов и железной дороги", –– уточняется в заявлении.

Власти Латвии объяснили введение режима ЧС риском значительного роста нелегальных мигрантов через границу, поскольку количество россиян, бегущих от частичной мобилизации существенно увеличилось.

Режим ЧС в стране продлится три месяца.

Помимо этого, правительство решило закрыть пункт пропуска "Педедзе" для того, чтобы уменьшить приток граждан России.

Как говорится в пресс-релизе, Госпогранслужба страны в ближайшее время усилит пограничный надзор и проверку российских релокантов, задействуя дополнительные ресурсы других служб.

В то же время, сейчас ситуация на латвийско-российской границе стабильная, спокойная и строго контролируемая.

Как уточняется в сообщении правительства, начиная с 19 сентября, когда начали действовать ограничения по въезду граждан РФ в страну, пограничники не пропустили 57 россиян. На данный момент россияне не могут въехать в Латвию как туристы.

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