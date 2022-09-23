РосСМИ рекомендуют мобилизированным в РФ запастись лекарствами из-за "непривычной" еды

Журналисты считают, что военные могут страдать расстройствами пищеварения и болями в поджелудочной. Ранее украинские защитники находили на позициях россиян просроченные сухпайки.

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Россиянам, которых призывают в первую войну частичной мобилизации, отечественные средства массовой информации порекомендовали запастись средствами от изжоги и диареи. Список необходимых предметов, которые рекомендуется иметь с собой военным, призванным на войну с Украиной, опубликовало издание URA.RU.

Среди них — средства от изжоги, потому что "пища может оказаться непривычной" и таблетки "Креон" для нормализации работы поджелудочной железы.

Кроме того, призывникам рекомендуют иметь при себе пачку "Лоперамида" или "Лопедиума", чтобы лечить диарею.

Также по версии СМИ с собой мобилизированные должны взять таблетки от кашля, пластырь в пластинках и тканевый пластырь в катушке.

Частичная мобилизация в России: что известно

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале частичной мобилизации в стране на войну с Украиной.

По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу на фронт собираются отправить 300 тысяч резервистов. Однако несколько позже у Путина признали засекречивание числа граждан подлежащих отправке в Украину. В свою очередь СМИ сообщили о том, что речь идет о призыве на войну до 1 миллиона человек.

В тот же день россияне массово начали скупать авиабилеты для того, чтоб успеть выехать из страны. Однако ряд стран четко заявили, что не намерены давать у себя приют россиянам, избегающим призыва. В частности, такое заявление сразу после выступления Владимира Путина сделала Латвия. Несколько позже аналогичную позицию озвучил Казахстан. А вот Грмания наоборот выразила готовность предоставить российским дезертирам политическое убежище.

Также в крупных российских городах — Москве. Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — прошли немногочисленные акции протеста против мобилизации. Полиция только за день задержала боле 1400 человек. Им тоже вручили повестки в военкоматы.

К слову, в СМИ уже стала появляться информация о том, что на войну в Украину Минобороны РФ мобилизирует многодетных отцов и мужчин с "белым билетом", которые должны быть освобождены от воинской службы по состоянию здоровья. Кроме того, в профильном министерстве подтвердили, что под частичную мобилизацию подпадают и женщины.

Ранее мы уже писали о том, что оккупанты РФ едят просроченные сухпайки и спят на улице. Солдаты вражеской армии вынуждены воровать продукты из магазинов, отметили расследователи CIT. Перед вторжением в Украину они спали в окопах без палаток или в машинах.

Кроме того, раненые оккупанты в больницах РФ голодают и не имеют одежды. Оккупанты, которых привезли в российский Белгород из зоны боевых действий в Украине, находятся там в ужасных условиях — их практически не кормят и даже минимально не предоставляют одежду.