Под частичную мобилизацию подпадают женщины, — Минобороны РФ

В российском оборонном ведомстве утверждают, что на войну в Украину могут призвать женщин, которые имеют соответсвующее военно-учетные специальности. Однако не уточнили, о каких профессиях идет речь.

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В России во время частичной мобилизации могут призывать женщин определенных должностей. Об этом заявили в российском Министерстве обороны, передает издание "РБК".

В ведомстве утверждают, что на войну в Украину могут мобилизировать женщин, которые имеют соответсвующее военно-учетные специальности. Однако не уточнили, о каких профессиях идет речь.

Кроме того, в Минобороны РФ убеждают, что потребность призывать лиц женского пола является минимальной.

"В армии есть должности, на которые при мобилизации могут привлечь женщин, имеющих соответствующие военно-учетные специальности, но потребность в таких специальностях минимальная", — заявили в российском министерстве.

Напомним, 22 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий рассказали, что Россия может мобилизировать около 80 тысяч жителей оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. По информации ведомства, таким образом ВС РФ планируют покрыть дефицит личного состава своих войск.

Тем временем в России предлагают сократить список заболеваний, с которыми не берут на воинскую службу. В Совете Федерации РФ считают, что призыв ранее непригодных даст возможность сформировать резервы ВС.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что в рамках частичной мобилизации в России планируют призвать около 1 млн граждан, а не 300 тысяч, как утверждал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Однако в Кремле сообщения журналистов назвали ложью.