Під часткову мобілізацію підпадають жінки, — Міноборони РФ

У російському оборонному відомстві стверджують, що на війну в Україну можуть призвати жінок, які мають відповідні військово-облікові спеціальності. Проте не уточнили, про які професії йдеться.

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У Росії під час часткової мобілізації можуть призвати жінок певних посад. Про це заявили у російському Міністерстві оборони, передає видання "РБК".

У відомстві стверджують, що на війну в Україну можуть мобілізувати жінок, які мають відповідні військово-облікові спеціальності. Проте не уточнили, про які професії йдеться.

Крім того, у Міноборони РФ переконують, що потреба призивати осіб жіночої статі є мінімальною.

"В армії є посади, на які за мобілізації можуть залучити жінок, які мають відповідні військово-облікові спеціальності, але потреба в таких спеціальностях мінімальна", — заявили в російському міністерстві.

Нагадаємо, 22 вересня у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій розповіли, що Росія може мобілізувати близько 80 тисяч мешканців окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. За інформацією відомства, у такий спосіб ЗС РФ планують покрити дефіцит особового складу своїх військ.

Тим часом у Росії пропонують скоротити список захворювань, з якими не беруть на військову службу. У Раді Федерації РФ вважають, що призов раніше непридатних дозволить сформувати резерви ЗС.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що в рамках часткової мобілізації в Росії планують призвати близько 1 млн громадян, а не 300 тисяч, як стверджував глава Міноборони РФ Сергій Шойгу. Проте у Кремлі повідомлення журналістів назвали брехнею.