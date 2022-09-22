ВС РФ могут мобилизировать около 80 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей

Россия, по данным Минреинтеграции, за счет мирных граждан хочет покрыть дефицит личного состава своих войск.

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После объявления частичной мобилизации оккупанты могут призвать в ряды ВС РФ не менее 80 тысяч украинцев, проживающих в захваченных частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом в комментарии изданию "Лига" сообщил замглавы Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Анатолий Стельмах.

По его словам, частичная мобилизация, которая была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, охватит не только российские регионы, но и оккупированные территории Украины.

Стельмах предупредил, что захватчики принудительно могут призвать в ряды ВС РФ не менее 80 тысяч жителей, проживающих в неподконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. За счет украинцев командование оккупационной армии хочет покрыть дефицит личного состава.

Принудительную мобилизацию мирного населения с оккупированных территорий в ряды ВС РФ Стельмах также объясняет тем, что россияне не изъявляют желание участвовать в полномасштабной войне против Украины. Несмотря на нарушение международных конвенций и гуманитарного права, россияне продолжают призывать украинцев в армию России, угрожая "уклонистам" лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупреждал, что россияне проводят на Донбассе не частичную, а полноценную мобилизацию, призывая в ряды ВС РФ всех подряд мужчин, которых могут найти. По его словам, для пополнения личного состава оккупационной армии захватчики отменили медкомиссию и повысили верхнюю планку по возрасту для мобилизированных.

Вслед за Гайдаем мэр Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин как можно быстрее выехать с оккупированной части Запорожской области. Городской голова предупредил, что частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, затронет неподконтрольные Киеву украинские территории, в результате чего мирное население будут мобилизировать в ряды ВС РФ.