Мужчинам нужно срочно выехать из оккупированной части Запорожской области, — мэр Мелитополя

Россияне хотят как можно быстрее провести "референдум", чтобы использовать местных жителей в качестве "пушечного мяса".

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Мужчины, проживающие в неподконтрольной Киеву части Запорожской области, должны немедленно выехать с оккупированных территорий. Такое заявление сделал мэр захваченного ВС РФ Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, выехать из оккупированной части Запорожской области должны мужчине в возрасте до 35 лет.

Россия, как утверждает Федоров, хочет как можно быстрее провести фейковые референдумы на захваченных территориях, чтобы потом использовать мирное население в качестве пушечного мяса.

Мэр Мелитополя предупредил, что на блокпосту ВС РФ в Васильевке не пропускалм в сторону Запорожья мужчин призывного возраста, и подобная практика в ближайшее время будет продолжаться.

"Срочно покиньте временно оккупированную территорию. Враг говорит, что будет проводить фейковые референдумы. Мы точно знаем, что это ни к чему не приведет. А делается это с одной целью — чтобы использовать наших жителей как пушечнее мясо. Призываю еще раз: выезжайте в сторону Запорожья, если кого-то пропускают, или выезжайте в сторону оккупированного Крыма, после чего через Грузию возвращайтесь в Украину", — продолжил Федоров в своем видеообращении.

Городской голова напомнил, что после оккупации Донбасса захватчики объявили настоящую охоту на мужчин, пытаясь их мобилизировать в ряды своей армии. Подобный "набор" в ряды ВС РФ, по словам Федорова, будет проводиться захватчиками в неподконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

О проведении россиянами новой волны мобилизации также предупреждал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, захватчики на Луганщине забирают в свою армию всех подряд мужчин, которых могут найти. Мобилизация, как утверждает Сергей Гайдай, проходит без медицинской комиссии.

Американский Институт изучения войны ISW, в свою очередь, прогнозирует, что объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация в России не повлияет на ход полномасштабной войны в ближайшее время.