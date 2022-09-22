ВС РФ на Луганщине мобилизируют всех подряд мужчин, которых могут найти, — ОВА

Захватчики забирают местных жителей в оккупационную армию без медкомиссий, а для увеличения личного состава была повышена верхняя планка по возрасту.

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На территории неподконтрольной Киеву Луганщине ВС РФ проводят не частичную, а полную мобилизацию, забирая абсолютно всех мужчин, которых могут найти. Об этом предупредил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, указ президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации не затрагивает захваченную часть восточного региона.

Руководитель ОВА считает, что Россия спешит с проведением фейковых референдумов на оккупированной территории Украины, чтобы активизировать призыва в армию среди местного населения. Кроме этого, такая быстрая подготовка в "голосованию" свидетельствует о серьезном успехе украинских Вооруженных сил на Харьковском направлении.

Гайдай предупредил, что оккупационная администрация проводит на Луганщине не частичную, а полную мобилизацию, призывая в ряды российских войск абсолютно всех мужчин, которых может найти.

"Уже нет медицинских комиссий. Уже по возрасту они подняли верхнюю планку и опустили нижнюю, и уже нет брони на критических предприятиях", — продолжил руководитель военной администрации.

Гайдай также считает, что свежемобилизованных солдат из России, которых Кремль перебросит на фронт, не стоит сильно опасаться. По его словам, захватчики при первом интенсивном обстреле сбегут с поля боя, поскольку для сегодняшних реалиях на передовой необходимо специальная подготовка.

"Они (свежемобилизованные россияне — ред.) будут умирать. Пропорционально увидим, как будет увеличиваться количество уничтоженных российских солдат", — резюмировал глава ОВА, комментируя мобилизацию в РФ и на оккупированных территориях.

Напомним, 21 сентября в ходе утреннего телеобращения к россиянами Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, в ходе которой планируют дополнительно призвать в ряды армии до 300 тысяч человек.

После объявления частичной мобилизации в российских городах начали поджигать местные администрации и военкоматы.