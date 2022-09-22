Чоловікам потрібно терміново виїхати з окупованої частини Запорізької області, – мер Мелітополя

Росіяни хочуть якнайшвидше провести "референдум", щоб використовувати місцевих жителів як "гарматне м'ясо".

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Чоловіки, які мешкають у непідконтрольній Києву частині Запорізької області, мають негайно виїхати з окупованих територій. Таку заяву зробив мер захопленого ЗС РФ Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, виїхати з окупованої частини Запорізької області мають чоловіки віком до 35 років.

Росія, як стверджує Федоров, хоче якнайшвидше провести фейкові референдуми на захоплених територіях, щоб потім використати мирне населення як гарматне м'ясо.

Мер Мелітополя попередив, що на блокпосту ЗС РФ у Василівці не пропускали у бік Запоріжжя чоловіків призовного віку, і подібна практика найближчим часом триватиме.

"Терміново залиште тимчасово окуповану територію. Ворог каже, що проводитиме фейкові референдуми. Ми точно знаємо, що це ні до чого не приведе. А робиться це з однією метою — щоб використовувати наших мешканців як гарматне м'ясо. Закликаю ще раз: виїжджайте убік Запоріжжя, якщо когось пропускають, чи виїжджайте у бік окупованого Криму, після чого через Грузію повертайтеся до України", — продовжив Федоров у своєму відеозверненні.

Міський голова нагадав, що після окупації Донбасу загарбники оголосили справжнє полювання на чоловіків, намагаючись їх мобілізувати до лав своєї армії. Такий "набір" до лав ЗС РФ, за словами Федорова, проводитиметься загарбниками у непідконтрольних Києву частинах Херсонської та Запорізької областей.

Про проведення росіянами нової хвилі мобілізації також попереджав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, загарбники на Луганщині забирають у свою армію всіх чоловіків, яких можуть знайти. Мобілізація, як стверджує Сергій Гайдай, відбувається без медичної комісії.

Американський Інститут вивчення війни ISW, зі свого боку, прогнозує, що оголошена Володимиром Путіним часткова мобілізація в Росії не вплине на перебіг повномасштабної війни найближчим часом.